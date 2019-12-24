Феи, пираты и мультгерои. Конкурс карнавальных костюмов среди пенсионеров прошел в Балашихе

Областной конкурс самодельных карнавальных костюмов провели для пожилых людей в доме культуры «Саввино» в Балашихе. Мероприятие прошло в рамках программы Активное долголетие». В нем приняли участие более 200 человек из десяти подмосковных городов.

Среди гостей конкурса — пенсионеры из Пушкино, Раменского, Королева, Ногинска, Реутова, Щелкова. От каждого города в конкурсе приняли участие по 20 человек, где трое представляли карнавальные костюмы, а остальные их поддерживали.

«Костюмы для наших выступающих мы изготавливали в течение месяца — это наряды Старухи Шапокляк, Крокодила Гены и Чебурашки. Также мы подготовили плакаты, придумали речевки и сшили костюмы «снежинок» и «елочек» для наших сотрудников», — рассказала заместитель директора по социальным вопросам межмуниципального комплексного центра социального обслуживания населения Ирина Кузина.

Она добавила, что парад карнавальных костюмов был проведен впервые. Организатором мероприятия стал межмуниципальный комплексный центр социального обслуживания населения при участии управления социальной защиты населения по городскому округу Балашиха.

Всего в конкурсе было представлено пять номинаций. Команда из Балашихи заняла первое место в категории «Самый оригинальный костюм». Приз зрительских симпатий достался Павло-Посадскому комплексному центру социального обслуживания, лучшая визитная карточка оказалась у команды из Люберец, самая активная группа поддержки была у щелковского коллектива, а в номинации на лучшую презентацию выиграл центр комплексного социального обслуживания из Пушкино.