Подмосковье 22 марта 2023, 10:00 Конкурс юных ученых прошел в Лыткарине

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Конкурс юных ученых «Сила света» прошел на базе Лыткаринского завода. Ребята представили научные доклады по космонавтике, астрономии и оптике.

Открыл конкурс и поприветствовал участников глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.

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«Хочу поприветствовать и поблагодарить наших участников. Сегодня у вас есть возможность представить свои уникальные работы, защитить их», — сказал глава округа.

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При подготовке докладов ребята не пользовались информацией из интернета, каждый самостоятельно писал выводы по выбранной теме.

Одним из победителей конкурса стал Владимир Луговкин. Он учится в 9-м классе, но уже запускает собственные ракеты.

«С ракетой иногда страшновато стоять. Особенно когда она перед носом у тебя, еще шумный старт у нее. Поэтому эмоции незабываемые», — поделился победитель конкурса «Сила света» Владимир Луговкин.

Награды победителям вручили летчик-космонавт Сергей Волков и глава муниципалитета Константин Кравцов.

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