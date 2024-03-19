Подмосковье 19 марта 2024, 16:22 Конкурс исследовательских работ по русскому языку прошел в Воскресенске Медиасток.рф

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Муниципальный конкурс исследовательских работ по русскому языку прошел в Воскресенске. Участие в нем приняли 10 ребят из шести школ округа.

Конкурс по русскому языку прошел в Воскресенском научно-методическом центре. Участие в нем приняли учащиеся 5-11 классов.

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Оценивали творческие работы детей учителя русского языка и литературы из разных школ округа. Возглавил жюри профессор кафедры русского языка и литературы Государственного социально-гуманитарного университета, доктор филологических наук Георгий Прохоров.

Победительницей конкурса стала ученица Москворецкой гимназии Алина Косолапова. Еще три девушки из школы № 99, лицея имени Стрельцова и Москворецкой гимназии стали призерами конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников, которые поучаствовали в «Неделе добрых дел».

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