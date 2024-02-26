Подмосковье 26 февраля 2024, 16:29 Конкурс исполнителей «Родной язык — живой воды родник» прошел в Пушкино Пресс-служба администрации города или района

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Более 500 исполнителей приняли участие в конкурсе «Родной язык — живой воды родник», который прошел в Центральном доме культуры «Строитель» в Пушкино. В течение двух дней ребята со всей России читали стихи, пели песни на родных языках, воспевали семейные ценности и традиции своей многонациональной страны.

На конкурсе выступили представители Крыма, Адыгеи, Приморского края, Удмуртской республики, Хабаровского края, Калининградской, Воронежской областей, Москвы и Подмосковья. Участники исполнили произведения на русском, татарском, удмуртском, армянском языках, а также на ассирийском, тубаларском и других.

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Конкурс поддержали в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области и администрации городского округа Пушкинский.

В течение двух дней на сцене выступило более 500 человек. Конкурс стал значительным событием в культурной жизни Подмосковья и способствовал укреплению межнационального согласия.

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