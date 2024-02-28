Подмосковье 28 февраля 2024, 13:11 Конкурс исполнителей эстрадной песни пройдет в Серпухове 2 марта Дворец культуры «Россия»

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Городской конкурс начинающих исполнителей эстрадной песни «Первые победы» пройдет в Серпухове 2 марта. В Министерстве культуры и туризма Московской области уточнили, что мероприятие состоится в округе во второй раз. В прошлом году перед зрителями выступили более ста юных артистов.

Участники будут выступать в пяти номинациях: дошкольная группа, детская группа, младшая группа, средняя группа и юношеская группа. Оценивать номера будут члены жюри.

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Организаторы отмечают, что конкурс направлен на поддержку талантливых детей, а также помощь в реализации их творческого потенциала.

Мероприятие начнется в 11:00. Вход свободный.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день. Сейчас там уже можно найти активности на Масленицу.

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