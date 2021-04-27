Конкурс искусств «Город А» сможет принять около 10 тысяч участников в Подмосковье

С 12 по 13 июня Красногорск станет музеем под открытым небом. На два дня здесь развернут молодежный конкурс искусств «Город А» и фестиваль «Территория свободного творчества „Новый город“». В этом году ожидается в пять раз больше участников, чем прежде.

На пресс-конференции в ТАСС министр культуры Московской области Елена Харламова сообщила, что площадка объединит искусство и творчество, разные субкультуры и спорт.

«Конкурс „Город А“ начинался три года назад с одного региона — Московской области — и двух тысяч участников. Ожидается, что в конкурсе будут участвовать десять тысяч человек, то есть в пять раз больше», — сказала она.

В этом году конкурс проведут 12 и 13 июня. Его тема — «Наука и технологии». Города из Центральной России расскажут свои истории на языке искусства. Победитель получит статус «Арт-столица ЦФО — 2021» и денежный приз в размере 300 тысяч рублей.

«Коллеги обратились к нам с предложением поддержать этот конкурс, провести его на уровне Центрального федерального округа. Это проект с историей, который можно и поддержать, и развить», — рассказал начальник управления регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи Кирилл Литвицкий.

По его словам, Московская область успешно реализует проект «Город А».

Уникальность в том, что мероприятие находится на стыке культуры и молодежной политики. И к нему присоединяются не только субъекты ЦФО. Есть запросы от регионов других федеральных округов Кирилл Литвицкий.

Творческий проект в 2018 году поддержал губернатор Андрей Воробьев. На фестиваль приезжает креативная молодежь из регионов Центрального федерального округа.