Подмосковье 29 января 2024, 15:01 Конкурс хоровых коллективов и ансамблей прошел в Ногинске Телеканал «360»

Читать 360tv в

Окружной смотр-конкурс хоровых коллективов и ансамблей «Многоголосый Богородск» прошел в районном доме культуры в Ногинске. Участники подготовили более 50 номеров.

Коллективы, исполняющие народные песни, приехали на конкурс со всего Богородского округа. Вокалисты выступали в пяти номинациях: солисты, фольклор, детские и взрослые ансамбли, хоры.

Реклама

«Мы хотим показать русскую народную культуру, как она развивается, какой она была», — рассказала воспитанница Купавинской детской школы искусств Арина Бахмач.

Телеканал «360»

Победители окружного конкурса «Многоголосый Богородск» пройдут на региональный этап, который состоится в феврале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».