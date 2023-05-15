Подмосковье 15 мая 2023, 16:17 Конкурс грантов на создание и развитие фермерских хозяйств начался в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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В Подмосковье стартовал конкурс на гранты на создание и развитие хозяйств. Победители получат восемь миллионов рублей. Прием заявок продлится до 14 июня.

Как рассказал заместитель председателя правительства области Георгий Филимонов, всего на проекты «Агростартап» предусмотрели девять грантов на общую сумму 56,7 миллиона рублей. Их смогут получить только начинающие фермеры.

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Победители смогут использовать средства для приобретения участков, скота, рыбопосадочного материала, техники, производственных помещений и многого другого.

Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил «Изобретариум» в Реутове. Его ученики уже несколько лет делают первые уверенные шаги на пути к большой науке.

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