Подмосковье 05 сентября 2022, 16:35 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Конкурс грантов для производственных предприятий Подмосковья начнется 8 сентября

Читать 360tv в

Второй этап конкурса грантов для производственных предприятий начнется в Подмосковье в сентябре. Компании смогут получить компенсацию части процентных ставок по кредитам на пополнение средств в обороте. Об этом рассказала зампред правительства — глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Как отметила зампред, на гранты могут претендовать производства, зарегистрированные в Подмосковье и работающие не менее двух лет. Получить поддержку они смогут при оформлении новых кредитов или в случае получения транша в рамках открытой после 20 апреля кредитной линии.

Реклама

«Максимальный размер субсидии — 90% от процентной ставки по договору, но не более ключевой ставки ЦБ РФ и до 50 миллионов рублей для одного предприятия. Сумма кредита, на который можно получить грант, должна быть не менее 10 миллионов рублей», — добавила она.

Реклама

Гранты будут распределять в три этапа, напомнила Екатерина Зиновьева. В ходе первого поддержку общей суммой 30 миллионов рублей получили 14 компаний. Второй этап продлится с 8 по 14 сентября. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте Фонда развития промышленности Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей региона. Они заработают 7 сентября.

0 0 0 0 0 0