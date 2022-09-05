Все новости

Мир

06 сентября 2022, 05:12

Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье — МИД

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Реклама

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Мир

06 сентября 2022, 04:12

Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма

Деньги

06 сентября 2022, 03:59

Россиянам объяснили влияние «Северного потока» на курс рубля

Происшествия

06 сентября 2022, 03:55

Спасатели добрались до выживших на Камчатке туристов

Происшествия

06 сентября 2022, 03:36

Женщина и четверо детей погибли в ДТП на Алтае

Подмосковье

05 сентября 2022, 16:35

Конкурс грантов для производственных предприятий Подмосковья начнется 8 сентября

Читать 360tv в

Второй этап конкурса грантов для производственных предприятий начнется в Подмосковье в сентябре. Компании смогут получить компенсацию части процентных ставок по кредитам на пополнение средств в обороте. Об этом рассказала зампред правительства — глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Как отметила зампред, на гранты могут претендовать производства, зарегистрированные в Подмосковье и работающие не менее двух лет. Получить поддержку они смогут при оформлении новых кредитов или в случае получения транша в рамках открытой после 20 апреля кредитной линии.

Реклама

«Максимальный размер субсидии — 90% от процентной ставки по договору, но не более ключевой ставки ЦБ РФ и до 50 миллионов рублей для одного предприятия. Сумма кредита, на который можно получить грант, должна быть не менее 10 миллионов рублей», — добавила она.

Реклама

Гранты будут распределять в три этапа, напомнила Екатерина Зиновьева. В ходе первого поддержку общей суммой 30 миллионов рублей получили 14 компаний. Второй этап продлится с 8 по 14 сентября. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте Фонда развития промышленности Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей региона. Они заработают 7 сентября.

Поддержка предпринимателей в Московской области

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама