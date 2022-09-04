Конкурс граффити «Тест-драйв» стартовал на стадионе «Орион» в Балашихе
Vk.com
Нарисовать граффити не так просто даже профессиональным художникам. Сначала нужно разработать эскиз, который потом появится на стене дома. Творческие жители городского округа Балашиха встретились на стадионе «Орион» для участия в конкурсе «Тест-драйв».
Художник Станислав Буковский за основу своего рисунка взял портрет младшей дочери. Он признался, что времени на подготовку у него было мало, поэтому конкретный стиль мужчина еще не выбрал.
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«Дальше будет развитие событий. В конце будет все равно немножко по-другому. Это, скажем, основная часть, за которую цепляется глаз. Дальше будет интереснее», — пообещал он.
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В распоряжении художников баллончики с краской, карандаши, маркеры и, конечно, кисти.
Кирилл Тютюнник признался, что готов завершить свою работу за три часа. В качестве рисунка он выбрал русскую кошку в сарафане.
«Мы все-таки в России, и я тематическое что-то хотел. Обычно я рисую японское что-то. Я даже пишу свою историю про японского лиса», — пояснил он.
Оценивать представленные на конкурсе «Тест-драйв» работы станут участники фестиваля «Культурный код», который проходит в городском округе в эти дни.
«Тест-драйв» продлится до 17 сентября. Автор лучшей работы получит главный приз в размере 30 тысяч рублей и признание от самых известных авторов граффити со всего мира.
«Здесь очень много ассистентов художников, которые уже сами являются художниками. У каждого есть свой стиль, виденье. Я вижу и представителей других социальных слоев населения, жителей. Поэтому каждый может себя почувствовать художником», — заявил автор проекта «Культурный код» Дмитрий Левочкин.
Пока художники работали над своими рисунками, собравшиеся зрители поучаствовали в активной тренировке по джампинг-фитнесу, а также могли попросить раскрасить себя аквагримом.