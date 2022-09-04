Подмосковье 04 сентября 2022, 20:47 Поделиться Telegram

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Viber Конкурс граффити «Тест-драйв» стартовал на стадионе «Орион» в Балашихе Vk.com

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Нарисовать граффити не так просто даже профессиональным художникам. Сначала нужно разработать эскиз, который потом появится на стене дома. Творческие жители городского округа Балашиха встретились на стадионе «Орион» для участия в конкурсе «Тест-драйв».

Художник Станислав Буковский за основу своего рисунка взял портрет младшей дочери. Он признался, что времени на подготовку у него было мало, поэтому конкретный стиль мужчина еще не выбрал.

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«Дальше будет развитие событий. В конце будет все равно немножко по-другому. Это, скажем, основная часть, за которую цепляется глаз. Дальше будет интереснее», — пообещал он.

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В распоряжении художников баллончики с краской, карандаши, маркеры и, конечно, кисти.

Кирилл Тютюнник признался, что готов завершить свою работу за три часа. В качестве рисунка он выбрал русскую кошку в сарафане.

«Мы все-таки в России, и я тематическое что-то хотел. Обычно я рисую японское что-то. Я даже пишу свою историю про японского лиса», — пояснил он.

Оценивать представленные на конкурсе «Тест-драйв» работы станут участники фестиваля «Культурный код», который проходит в городском округе в эти дни.

«Тест-драйв» продлится до 17 сентября. Автор лучшей работы получит главный приз в размере 30 тысяч рублей и признание от самых известных авторов граффити со всего мира.

«Здесь очень много ассистентов художников, которые уже сами являются художниками. У каждого есть свой стиль, виденье. Я вижу и представителей других социальных слоев населения, жителей. Поэтому каждый может себя почувствовать художником», — заявил автор проекта «Культурный код» Дмитрий Левочкин.

Пока художники работали над своими рисунками, собравшиеся зрители поучаствовали в активной тренировке по джампинг-фитнесу, а также могли попросить раскрасить себя аквагримом.

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