Подмосковье 30 июня 2023, 15:06 Конкурс фотографий и рисунков на тему детского спорта и туризма пройдет в Мытищах

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Детско-юношеский центр «Галактика» приглашает принять участие в конкурсе «В объективе туристы Подмосковья». Участники могут прислать свои фотографии и рисунки на тему детского спорта и туризма.

Участие в конкурсе могут принять дети от шести лет и взрослые. Организаторы принимают фото и рисунки, выполненные в 2022 и 2023 годах. Они должны отражать активный юношеский, семейный, детский туризм, занятия любым туристским видом спорта, соревновательные моменты по любому виду туризма, моменты экспедиций и походов, красоту природы и красоту архитектурных форм.

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Работы победителей будут направлены на региональный этап конкурса «В объективе туристы Подмосковья». Пройти регистрацию можно на сайте.

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