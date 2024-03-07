Подмосковье 07 марта 2024, 12:30 Конкурс фотографий домашних питомцев прошел в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Итоги конкурса «Кошачий вернисаж» подвели в Лобне. Лучшие работы участников можно увидеть на выставке в Доме культуры «Луговая».

Участники конкурса «Кошачий вернисаж» поделились в социальных сетях фотографиями своих питомцев и рассказами о них. Организаторы отобрали работы, набравшие наибольшее количество лайков, и разместили их в фойе Дома культуры «Луговая». Выставка продлится до 15 марта.

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Победителями конкурса стали кот Саймон и Лилиана Кучерова, кошка Клеопатра и Виктория Королева, Карамелька и Татра Иванова, Степан и Виктория Чистова, Рыжик и Юлия Клюева, Барсик и Анна Смирнова. Они получат призы в библиотеке № 4 по адресу: Научный городок, 1Б.

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