Подмосковье 23 ноября 2023, 13:46 Конкурс эстрадного вокала прошел в Центральной детской школе искусств в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Открытый конкурс эстрадного пения «Здравствуй, песенка!» прошел в Центральной детской школе искусств в Химках. Среди участников были вокалисты из Сходни, Долгопрудного и Видного.

Жюри оценивало технику исполнения, чистоту интонирования и раскрытие сценического образа.

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«Все ребята прекрасно проявили свои вокальные навыки и артистизм, воплотили интересные образы и продемонстрировали красочные костюмы», — рассказала муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Судьями конкурса стали преподавательский и руководящий состав Московского государственного института культуры. Лучших вокалистов отметили дипломами и кубками.

«Такие мероприятия не только способствуют развитию художественных способностей детей, но и помогают формировать чувство общности и содружества, а также позитивный образ города в глазах его гостей и жителей», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

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