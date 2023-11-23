23 ноября 2023, 13:46
Конкурс эстрадного вокала прошел в Центральной детской школе искусств в Химках
Открытый конкурс эстрадного пения «Здравствуй, песенка!» прошел в Центральной детской школе искусств в Химках. Среди участников были вокалисты из Сходни, Долгопрудного и Видного.
Жюри оценивало технику исполнения, чистоту интонирования и раскрытие сценического образа.
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«Все ребята прекрасно проявили свои вокальные навыки и артистизм, воплотили интересные образы и продемонстрировали красочные костюмы», — рассказала муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.
Судьями конкурса стали преподавательский и руководящий состав Московского государственного института культуры. Лучших вокалистов отметили дипломами и кубками.
«Такие мероприятия не только способствуют развитию художественных способностей детей, но и помогают формировать чувство общности и содружества, а также позитивный образ города в глазах его гостей и жителей», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.
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