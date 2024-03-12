Подмосковье 12 марта 2024, 15:13 Конкурс эстрадного пения «Вместе с нами» прошел в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В концертном зале центральной детской школы искусств городского округа Химки состоялся Московский областной конкурс эстрадного пения «Вместе с нами». В нем приняли участие свыше 60 исполнителей из школ искусств и музыкальных школ Подмосковья.

Конкурс основан Министерством культуры Московской области в 2013 году. Первый конкурс «Вместе с нами» прошел в 2012 году как межзональное мероприятие. Благодаря растущему интересу к эстрадному вокалу среди детей конкурс получил статус областного. За время его проведения более 40 детских музыкальных школ и школ искусств из различных городов Подмосковья приняли участие в этом творческом состязании, которое заслужило репутацию высокопрофессионального события для детей и подростков.

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Муниципальный депутат и директор школы искусств Инна Монастырская отметила, что эстрадное пение — это больше, чем просто исполнение песен. Это истинное искусство, требующее значительных усилий и навыков.

«В 2026 году школа примет активное участие в реализации региональной программы „Культурная среда Подмосковья“. Доступ к современному образованию под руководством квалифицированных преподавателей способствует воспитанию нового поколения талантливых исполнителей в области хореографии, танца и изобразительного искусства, которые будут представлять наш город на региональном и международном уровнях», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Отметим, что в Химках регулярно организуют выставки, конкурсы, концерты и театрализованные представления для жителей города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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