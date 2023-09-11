Подмосковье 11 сентября 2023, 16:09 Конкурс домашних заготовок «Тещин погребок» пройдет в Воскресенске Unsplash

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В поселке Хорлово городского округа Воскресенск 30 сентября пройдет фестиваль-конкурс домашних заготовок «Тещин погребок». Участникам продемонстрировать свои навыки кулинарии и хозяйства.

Праздник состоится в сквере у местного Дома культуры. Члены жюри выберут среди конкурсантов лучших хозяев и хозяек. Участие в фестивале бесплатное.

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Узнать подробности можно по телефону +7 (496) 444-97-43.

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