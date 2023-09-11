11 сентября 2023, 16:09
Конкурс домашних заготовок «Тещин погребок» пройдет в Воскресенске
В поселке Хорлово городского округа Воскресенск 30 сентября пройдет фестиваль-конкурс домашних заготовок «Тещин погребок». Участникам продемонстрировать свои навыки кулинарии и хозяйства.
Праздник состоится в сквере у местного Дома культуры. Члены жюри выберут среди конкурсантов лучших хозяев и хозяек. Участие в фестивале бесплатное.
Реклама
Узнать подробности можно по телефону +7 (496) 444-97-43.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Еда
Воскресенск
конкурсы
Реклама
Реклама