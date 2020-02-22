Конкурс для всех поколений. Фестиваль танцев на льду прошел в Мытищах

Первый всероссийский фестиваль массовых танцев на льду «Ледяной» состоялся в подмосковных Мытищах. Участие в нем приняли 400 фигуристов со всей России в возрасте от 5 до 75 лет. Фестиваль «Ледяной» проводится впервые.

Ледовую арену в подмосковных Мытищах захватил фестиваль массовых танцев на льду. Участие в нем приняли 30 коллективов из разных городов России. Самыми преданными зрителями оказались, конечно, родители.

«Мы будем выступать! Мы будем снежинкой! Это ее первое выступление! Мы подготовились, купили цветы и хотим ее поздравить!» — сказали София и Анна.

Самая младшая участница фестиваля — Катя. Ей всего 6 лет. Выступает и старшее поколение. С не меньшим, а даже с большим задором.

Источник фото: телеканал «360»

«Анне Семеновне 70 лет, она самая старшая», — сказала Галина Никонова, тренер ансамбля «Возрождение», Московская область.

В каждой номинации профессиональное жюри выбрало победителя и призеров. Но главное, конечно, не кубки и подарки, а эмоции. А их на этом фестивале хватало.

Источник фото: телеканал «360»

Руководитель школы фигурного катания и организатор Фестиваля «Ледяной» Маргарита Беляева рассказала, что в этом сезоне школа, совместно с администрацией городов Московской области, проводит в парках бесплатные занятия для детей, а также в рамках программы «Активное долголетие» мастер-классы для активных пенсионеров.

«Главная цель этих мероприятий — привлечение к активному образу жизни всех поколений, как и у нашего фестиваля. Особенность которого, в том, что на нем смогут выступить спортсмены разных возрастов», — сказала Маргарита Беляева, руководитель школы фигурного катания и организатор Фестиваля «Ледяной».

Источник фото: телеканал «360»

Фестиваль «Ледяной» проводился впервые и уже вызвал ажиотаж среди участников. Около 400 фигуристов представили в Мытищах произвольные программы в составе своих коллективов.