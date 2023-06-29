Подмосковье 29 июня 2023, 14:24 Конкурс для специалистов социальной сферы стартует в августе в Подмосковье Министерство социального развития Московской области

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Конкурс «Лучший по профессии» среди специалистов социальной сферы начнется в Подмосковье 1 августа. Самых эффективных работников области будут выбирать до 25 ноября, сообщили в Министерстве социального развития региона.

В состязании смогут поучаствовать реабилитологи, логопеды, психологи, педагоги-психологи, дефектологи, массажисты, специалисты по работе с семьей, а также сотрудники службы сопровождения замещающих семей.

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В августе состоится отбор претендентов для участия в конкурсе. С 1 сентября по 15 октября будут рассматривать документы конкурсантов, а с 16 октября пройдут защиты проектов. После этого этапа объявят победителя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что педагоги школ искусств получат доплаты.

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