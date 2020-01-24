Конкурс для мужчин стартовал в Химках. Участников ждет необычное испытание

Кастинг на участие в конкурсе «Мистер Химки» начался в муниципалитете. «Мистера Химки» в городе не выбирали уже 13 лет. В молодежном центре «Восход» решили возродить состязание.

Источник фото: телеканал «360»

В кастинге могут участвовать все, кому от 18 до 35 лет. Первый этап отбора — творческий. Организаторы ищут обаятельных и, конечно, талантливых конкурсантов.

Каждому претенденту жюри дало только три минуты на выступление. После рассказа о себе, парни начали демонстрировать, кто что умеет. Одни танцевали, другие пели.

По-настоящему жюри поразил семнадцатилетний Максим Маилов. Когда он пел, все в зале застыли от изумления.

Каждая год одна из жительниц города становится «Мисс Химки». Может показаться, что «Мистер Химки» — такой же конкурс красоты, но для парней. Но сами организаторы с этим не согласны.

Источник фото: телеканал «360»

«Во-первых, это два разных конкурса. На конкурсе „Мисс Химки“ мы оцениваем их женственность, креативность, волю к победе. А на конкурсе „Мистер Химки“ мы естественно рассматриваем их мужественность, также волю к победе, креативность, таланты», — отметила Ирина Макеева, заведующий отделением досуговых программ молодежного центра «Восход».

Финал конкурса «Мистер Химки» состоится 23 февраля в молодежном центре «Восход». А пока, завершен первый этап кастинга. Семеро претендентов прошли дальше.

Победить будет не просто, ведь нужно будет доказать свою смелость. Один из конкурсов — прыжок с парашютом.