Конкурс для мужчин. Самого-самого выбрали в Химках

Финал прошел в театре «Наш Дом». В зале не осталось свободных мест. За титул самого лучшего сражались 9 мужчин.

Официальная часть — представление судей. После этого участники продемонстрировали свои таланты: игра на музыкальных инструментах, танцы, техника владения мячом и все это под соусом из актерского мастерства. Такой «коктейль» заставил публику кричать от восторга.

«Мистером Химки» стал Владимир Папин.

Источник фото: телеканал «360»

«Все реально классно, у меня нет больше эмоций!» — поделился победитель.

Источник фото: телеканал «360»

Проигравших в этом конкурсе нет, каждому вручили подарки и грамоты. Владимир Папин после сложной подготовки теперь отправится в спа, остальные — получили в подарок деньги. В следующем году, организаторы обещают продолжить традицию и представить городу нового «мистера Химки».