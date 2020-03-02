    02 марта 2020, 19:45

    Конкурс для мужчин. Самого-самого выбрали в Химках

    Алена Сырбу

    Месяц назад все участники прошли кастинг конкурса и оказались в финале конкурса «Мистер Химки». За 30 дней они прошли настоящую проверку на прочность, в ходе которой пришлось даже прыгнуть с парашютом. Последний шаг — финал. За кулисы заглянул «360».
    Конкурс для мужчин. Самого-самого выбрали в Химках

    Финал прошел в театре «Наш Дом». В зале не осталось свободных мест. За титул самого лучшего сражались 9 мужчин.

    Официальная часть — представление судей. После этого участники продемонстрировали свои таланты: игра на музыкальных инструментах, танцы, техника владения мячом и все это под соусом из актерского мастерства. Такой «коктейль» заставил публику кричать от восторга.

    «Мистером Химки» стал Владимир Папин.

    Конкурс для мужчин. Самого-самого выбрали в Химках | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Все реально классно, у меня нет больше эмоций!» — поделился победитель.

    Конкурс для мужчин. Самого-самого выбрали в Химках | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Проигравших в этом конкурсе нет, каждому вручили подарки и грамоты. Владимир Папин после сложной подготовки теперь отправится в спа, остальные — получили в подарок деньги. В следующем году, организаторы обещают продолжить традицию и представить городу нового «мистера Химки».