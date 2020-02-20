Возможность проявить себя. Конкурс для молодых ученых начался в Подмосковье

В Московской области начался прием заявок на участие в конкурсе для молодых ученых. Лауреаты получат губернаторскую премию, сообщил зампред правительства региона Вадим Хромов.

Подать заявку на конкурс можно будет до 31 марта. Размер премии — 700 тысяч рублей. Участвовать в конкурсе могут молодые ученые и авторские коллективы. У претендентов должно быть высшее образование. Заявки принимают от кандидатов наук и работников без степени до 35 лет и докторов наук не старше 40 лет.

«Для молодых ученых это прекрасная возможность не только получить ощутимую денежную премию, но и презентовать свои разработки и достижения, что зачастую не менее значимо. В прошлом году премии получили соискатели, добившиеся результатов в сфере в медицины, приборостроения, авиастроения, биофизики, материаловедения и других сфер научной деятельности», — отметил Хромов.

Подмосковные ученые могут претендовать не только на премию губернатора, но и на социальную ипотеку. В регионе работает специальная программа для молодых специалистов. Также ученые могут получить грант на разработки и исследования. Размер выплаты — от 50 до 135 тысяч рублей.

«С этого года в регионе работает и еще одна новая мера поддержки ведения научной деятельности. Для ученых и групп разработчиков учреждена премия губернатора Московской области за коммерциализацию научных и (или) научно-технических результатов», — уточнил Вадим Хромов.

По словам зампреда, размер новой премии составит два миллиона рублей. Объявят конкурс во втором квартале этого года.