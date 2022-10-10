Конкурс детских рисунков о ЖКХ стартовал в Подмосковье | 360°

Все новости

Важное

10 октября 2022, 19:08

Ранения при обстреле ВСУ поселка Курской области получили два человека

Подмосковье

10 октября 2022, 19:07

Спасенная в Приморском крае тигрица поселилась в Московском зоопарке

Реклама

Мир

10 октября 2022, 18:58

«Украина несет колоссальные потери». Марочко рассказал об успехах союзных сил на ряде направлений

Спецоперация

10 октября 2022, 18:56

СБУ объявила Марию Захарову в розыск

Мир

10 октября 2022, 18:50

Украинский неонацист выложил видео с убитыми жителями Купянска. Почему реакции Запада не последует

Общество

10 октября 2022, 18:47

«ВКонтакте» подключила искусственный интеллект для создания уникальных обложек пользователей

Подмосковье

10 октября 2022, 18:42

Жителям Подмосковья рассказали, как принимать квартиру в новостройке с чистовой отделкой

Общество

10 октября 2022, 18:36

Цифровые иконы Девы Марии появились на медиафасадах Москвы

Подмосковье

10 октября 2022, 18:30

Почти 30 заблудившихся вывели из лесов Подмосковья в выходные

Подмосковье

10 октября 2022, 17:48

Конкурс детских рисунков о ЖКХ стартовал в Подмосковье

Читать 360tv в

Сегодня, 10 октября, МинЖКХ Подмосковья запустило ежегодный творческий конкурс, в котором принимают участие дети и подростки. Он называется «ЖКХ глазами детей». Это конкурс детских рисунков, в которых они могут выразить все свои мнения и эмоции.

«Конкурс детских рисунков „ЖКХ глазами детей“ — это добрая традиция, которой мы ежегодно придерживаемся. Конкурс формирует у подрастающего поколения положительное отношение к функционированию городских систем жизнеобеспечения, любовь к своему дому, городу и экологии нашего Подмосковья», — сказал Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Реклама

У этого мероприятия есть одна главная цель: в МинЖКХ хотят привлечь внимание детей к жилищным вопросам, научить их осознанно и бережно относиться к миру, правильно и грамотно растрачивать ресурсы. Конкурс будет проходить на протяжении месяца, с 10 октября по 11 ноября. Возраст участников — от шести до 18 лет. Свои работы они смогут представить по нескольким номинациям. Рисовать можно будет про раздельный сбор отходов, про поддержание в доме и на улице чистоты, про подробности ремонта домов и про все плюсы вводящейся сейчас в Подмосковье цифровизации.

Реклама

Отправить уже готовые работы можно будет по почте или лично. В письме должна обязательно быть не только сама работа, но и заявка на конкурс. Также нужно приложить копию свидетельства о рождении и согласие на обработку персональных данных. Работы разделят на категории по возрасту и будут оценивать именно так. Итоги подведут 17 ноября.

конкурсы

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама