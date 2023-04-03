Подмосковье 03 апреля 2023, 11:11 Конкурс детских рисунков о работе Системы-112 стартовал в Подмосковье

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Творческий конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей» начался 1 апреля и продлится до 20 августа. Участвовать могут дети от пяти лет.

Конкурс проведут по трем номинациям в двух возрастных категориях. Можно присылать рисунки, поделки, коллажи, фотографии, видеоролики и прочие творческие работы на тему работы подмосковной Системы-112.

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Заявки необходимо отправить на электронную почту konkurs112@mail.ru.

Участниками могут стать дети от пяти лет, школьники, представители детских и молодежных общественных организаций и объединений Подмосковья, а также их родители.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.