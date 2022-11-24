Подмосковье 24 ноября 2022, 14:20 Конкурс чтецов провели в лицее Солнечногорска ко Дню матери

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В Солнечногорске ученики лицея № 7 делились трогательными видео, читали стихи и пели песни о самом дорогом и близком на свете человеке — о маме. В преддверии Дня матери там провели конкурс чтецов.

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На конкурсе чтецов соревновались 13 человек из 5-7 классов. До выступления на сцене участники проходили отборочный тур. Дети сами голосовали за того, кто из них будет представлять класс на сцене.

«Учителя проводят большую работу, чтобы ребятам поставить выразительность речи, умение держаться на сцене и преподнести стихотворение должным образом», — рассказала учитель русского языка и литературы МБОУ Лицей № 7 Любовь Архарова.

Победительницей школьного конкурса стала ученица 6 «А» класса Алена Табачкова, прочитавшая стихотворение о разговоре мамы и ребенка.

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