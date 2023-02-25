Подмосковье 25 февраля 2023, 19:00 Конкурс блинопеков прошел в Люберцах

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В гимназии № 20 имени Героя Советского союза Дугина в Люберцах состоялся «Масленичный разгуляй». В рамках мероприятия прошел конкурс по выпечке блинов.

«Сегодня прошел конкурс блинопеков, куда дети и их родители принесли блины», — рассказал депутат округа Александр Мурашкин.

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Блинопеки соревновались не только в качестве готового продукта, но и в его креативе. Самые находчивые делали из блинов фигуры, раскрашивали выпечку в разные цвета.

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На мероприятии выступили театральная студия «Дебют», режиссер Люберецкого дворца культуры и худруководитель Культурного центра Томилино. На масленичный Разгуляй пришли порядка 300 местных жителей.

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