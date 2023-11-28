Подмосковье 28 ноября 2023, 16:54 Конкурс авторской песни прошел в Доме культуры «Испытатель» в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Первый открытый конкурс авторской песни «Голос Солнечногорья», посвященный памяти Михаила Рослова, прошел в Доме культуры «Испытатель». Победителей определят онлайн-голосованием, итоги которого подведут 2 декабря.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Участники соревновались в трех номинациях — «Песня», «Автор», «Исполнитель». Творческим коллективам вручили награды и ценные подарки. Голосование будет проходить в два этапа: оценка жюри и зрительское голосование в официальной группе ВКонтакте Дома культуры «Испытатель». Участник, набравший наибольшее количество голосов, получит сертификат на запись авторской песни в студии.

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«Наш округ богат на таланты. И этот конкурс — уникальная возможность для талантливых авторов-исполнителей, композиторов и поэтов Солнечногорска представить собственные музыкальные работы», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

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