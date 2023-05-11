Подмосковье 11 мая 2023, 13:26 Конкурс авторских экскурсий стартовал в Подмосковье АНО «Центр развития туризма Московской области»

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Конкурс авторских туров «Туристическая витрина» стартовал в Подмосковье. На нем смогут представить свои экскурсии все желающие. Победитель получит статус рекомендованного экскурсионного проекта и подарки.

Организатором конкурса выступили Минкультуры и туризма Подмосковья и АНО «Центр развития туризма Московской области», рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

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«Оценку проектам дадут члены экспертного жюри, а также состоится интернет-голосование, которое определит самые интересные варианты. Каждый проект будут сопровождать эксперты-менторы — руководители и топ-менеджеры крупных туроператоров въездного и внутреннего туризма», — поделилась она.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 9 июня на сайте проекта. Экскурсионные программы примут и от профессиональных гидов, так и от любителей. Длительность тура должна составлять не менее четырех часов и содержат минимум три локации.

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