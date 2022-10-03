Конкорс и две платформы на станции Железнодорожная начнут строить в октябре в Балашихе | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 12:10 Поделиться Telegram

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Viber Конкорс и две платформы на станции Железнодорожная начнут строить в октябре в Балашихе

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Строительство фундаментов южной части конкорса и двух платформ начнется в Балашихе на станции Железнодорожная будущего МЦД-4 в октябре. Мост свяжет улицы Пролетарскую и Октябрьскую и обеспечит безопасный выход.

Всего в ходе реконструкции будут построены четыре новые платформы с навесами и самый большой на МЦД мост-конкорс. Его площадь составит 5,2 тысячи квадратных метров. На нем будет работать 15 эскалаторов и семь лифтов для маломобильных пассажиров.

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Станция Железнодорожная — одна из самых популярных на МЖД. Ей ежедневно пользуются свыше 60 тысяч человек. Для их безопасности платформы будут строить монолитным способом, что сделает их более прочными.

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На время проведения работ пассажиры пользуются платформами № 3 и № 4 и используют временный пешеходный мост с турникетами. Возведение конкорса также началось на соседней станции Ольгино. Открыть новый маршрут МЦД планируют к концу 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

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