02 февраля 2024, 23:32
Конькобежцы из Подмосковья завоевали 8 медалей на первенстве России
Спортсмены из Подмосковья добились успехов на первенстве России по конькобежному спорту, завоевав восемь медалей — четыре золотые, две серебряные и две бронзовые. Соревнования проходили с 31 января по 2 февраля в Москве, сообщило министерство физической культуры и спорта Московской области.
Анастасия Семенова завоевала четыре золотые награды. Она победила на дистанциях в одну тысячу и 1,5 тысячи метров, а также в многоборье и масс-старте на 10 кругов. Во всех этих дисциплинах она показала значительное превосходство над своими соперницами и заслуженно стала четырехкратной победительницей первенства страны.
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Кроме того, вместе с Марией Мосягиной и Марией Сыряной, Анастасия Семенова заняли второе место в командном спринте, уступив только спортсменкам из Москвы.
Также стоит отметить второе место Елизаветы Губаревой в масс-старте на 10 кругов. Она сумела обогнать Олесю Фролову всего на 0,01 секунды и завоевала серебряную медаль.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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