Подмосковье 02 февраля 2024, 23:32 Конькобежцы из Подмосковья завоевали 8 медалей на первенстве России Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области

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Спортсмены из Подмосковья добились успехов на первенстве России по конькобежному спорту, завоевав восемь медалей — четыре золотые, две серебряные и две бронзовые. Соревнования проходили с 31 января по 2 февраля в Москве, сообщило министерство физической культуры и спорта Московской области.

Анастасия Семенова завоевала четыре золотые награды. Она победила на дистанциях в одну тысячу и 1,5 тысячи метров, а также в многоборье и масс-старте на 10 кругов. Во всех этих дисциплинах она показала значительное превосходство над своими соперницами и заслуженно стала четырехкратной победительницей первенства страны.

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Кроме того, вместе с Марией Мосягиной и Марией Сыряной, Анастасия Семенова заняли второе место в командном спринте, уступив только спортсменкам из Москвы.

Также стоит отметить второе место Елизаветы Губаревой в масс-старте на 10 кругов. Она сумела обогнать Олесю Фролову всего на 0,01 секунды и завоевала серебряную медаль.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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