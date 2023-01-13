Подмосковье 13 января 2023, 10:21 Конькобежцы из Подмосковья завоевали 13 наград на всероссийских соревнованиях в Челябинске

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Сборная Московской области по конькобежному спорту удостоилась 13 наград этапа Кубка России, который проходил с 9 по 12 января в Челябинске. Подробности рассказали в региональном Министерстве физической культуры и спорта.

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Золото и серебро взял Александр Подольский. Он финишировал первым на дистанции 1000 метров и вторым в забеге на 1500 метров. Еще один подмосковный конькобежец — серебряный призер Олимпиады в Пекине Даниил Алдошкин — выиграл две бронзы на этих же стартах. Позже Подольский и Алдошкин, а вместе с ними еще и олимпийский чемпион Руслан Захаров, выиграли командную гонку на восемь кругов. На втором месте оказались жители Подмосковья Антон Одиченков, Даниил Чмутов и Максим Шарапов. Эта же троица пришла первой в командном спринте на три круга.

Еще одно серебро в копилку подмосковной сборной принес Илья Иванов на дистанции 5000 метров.

В женском забеге на 1000 метров первенствовала Елена Еранина, а второе место осталось за Елизаветой Голубевой. Она же показала второй результат на дистанции 1500 метров.

На 500 метрах среди женщин серебряная медаль на счету Ирины Кузнецовой, а в командном спринте на три круга отличилась Анастасия Шацких, Анастасия Муштакова и Ирина Таунгавер. Девушки встали на первую ступень пьедестала почета.

Третий этап Кубка России по конькобежному спорту проходил в ледовом дворце «Уральская молния» на самом высоком крытом конькобежном катке России. Первые два этапа соревнований прошли в октябре и ноябре в Коломне и Санкт-Петербурге.