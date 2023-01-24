Подмосковье 24 января 2023, 13:30 Конькобежцы из Подмосковья выиграли 10 наград на первенстве России

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Четыре золотых, две серебряные и четыре бронзовые награды завоевали жители Московской области на первенстве России по конькобежному спорту среди юниоров. Подробнее рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

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Сразу несколько наград принесла сборной Анастасия Семенова. Она стала лучшей на дистанциях 1000 и 1500 метров. Она же победила в классическом многоборье, показав лучший результат по сумме четырех забегов. В масс-старте на десять кругов Настя выиграла серебряную медаль, а по итогам забега на 3000 метров стала третьей. В итоге на счету спортсменки пять наград.

Виктория Морозова, Мария Мосягина и Елизавета Губарева уверенно финишировали в командной гонке на шесть кругов и стали первыми, оставив позади себя сборные Москвы и Челябинской области.

В командном спринте подмосковному трио — Софье Годованской, Елене Чеботаревой и Виктории Морозовой — удалось войти в тройку сильнейших и взять бронзу.

Вторым на дистанции 1500 метров стал Артем Веселкин, он же взял бронзу в забеге на 1000 метров. Еще одно третье место добыл для Подмосковья Павел Счастливцев в масс-старте на 10 кругов.

Первенство России по конькобежному спорту среди юниоров прошло с 19 по 22 января в Коломне.

Губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт в Подмосковье. Он отметил, что спортшколы должны чувствовать поддержку правительства региона.

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