Подмосковье 28 декабря 2022, 14:33 Конькобежцы из Подмосковья стали победителями и призерами чемпионата России

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Чемпионат России по конькобежному спорту прошел Кемерове. В нем приняли участие подмосковные спортсмены — они завоевали четыре золотых, одну серебряную и восемь бронзовых медалей. Об этом рассказали с Минспорта региона.

Чемпионом России в забеге на 5000 метров стал Даниил Алдошкин — серебряный призер Олимпийских игр-2022. В этой же дисциплине третье место занял Александр Подольский. Они вошли в состав сборной вместе с Русланом Захаровым и завоевали первое место в командной гонке.

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Третье место в командном зачете также взял второй состав Сборной Подмосковья. В нее вошли Даниил Чмутов, Максим Шарапов и Антон Водиченков.

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Женская команда также заняла призовое место в командных соревнованиях. Елизавета Голубева, Ирина Тангавер и Елена Еранина взяли серебро, уступив победителю на 0,3 секунды. Кроме того, Елизавета Голубева завоевала еще три бронзовые медали в забегах на 3000, 1500 и 1000 метров, а Ирина Кузнецова стала третьей в гонке на дистанции 500 метров.

Еще одно первое место в мужском массовом старте взял Даниил Алдошкин, третье — Руслан Захаров. Среди женщин на этом турнире лучший результат показала Елизавета Голубева, взяв золотую медаль, а Елена Еранина получила бронзу.

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