Конькобежка Екатерина Лобышева провела мастер-класс для жителей Донбасса в Коломне

Заслуженный мастер спорта и бронзовый призер Олимпийских игр 2006 и 2014 годов Екатерина Лобышева решила поддержать детей и взрослых из Донбасса, которые были вынуждены покинуть свой дом и временно уехать в Россию. Специально для жителей ДНР и ЛНР спортсменка провела мастер-класс в конькобежном центре «Коломна» в Подмосковье.

Участниками мастер-класса стали люди самых разных возрастов. Для многих детей это были первые попытки встать на коньки. В ходе благотворительной акции на льду организовали и массовое катание, где гости могли свободно покататься по льду центра.

Каждому участнику подарили подарок на память. Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов отметил, что дети, которые еще ни разу не стояли на коньках, к концу занятия смогли показать первые успехи.

«Наша спортсменка, призер двух Олимпиад в конькобежном спорте Екатерина Лобышева провела мастер-класс для жителей Донбасса, пребывающих сейчас на территории РФ. Многие дети впервые встали на коньки, но к концу встречи они уже смогли показать первые успехи», — сказал он, поблагодарив всех неравнодушных жителей Подмосковья, которые не остаются в стороне и стараются оказать помощь эвакуированным жителям ДНР и ЛНР.

В мероприятии принял участие и генеральный директор конькобежного центра «Коломна» Сергей Орлов. Помощь в проведении акции оказали региональный волонтерский корпус «Мособлспорт» и волонтеры городского округа Коломна.

Сегодня в поддержку беженцев из ДНР и ЛНР в Доме правительства Подмосковья прошел концерт Николая Баскова и Полины Гагариной. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поприветствовал жителей Донбасса и напомнил, что в России миллионы людей готовы оказать им поддержку.