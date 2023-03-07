Подмосковье 07 марта 2023, 17:56 Кони, бани и балет: как можно отдохнуть 8 Марта в Солнечногорске

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В Международный женский день Солнечногорск подготовил для прекрасной половины человечества различные активности. Корреспонденты 360 отправились в городском округ и узнали, как там можно отдохнуть 8 Марта.

Спа-комплекс «Ладная банька» позволит расслабиться. Первый шаг к этому — доска с гвоздями. Как говорят йоги со стажем, это лучший способ отключиться от стресса и обрести единение с самим собой. Чтобы практика сработала наверняка, в помощь идут музыкальные чаши, а после несколько видов саун — массаж.

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«Мы, женщины, стремимся стать мужчинами: кто-то осознанно, кто-то неосознанно. И отдать больше внимания ребенку, мужу, друзьям, кому-то еще, а вот в „Ладной баньке“ <…> мы встречаемся, наполняемся, общаемся», — создатель проекта Виктория Лимонаева.

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В один день спа посещают по шесть-семь человек, но банное комьюнити объединяет более 30 жительниц округа.

Перед праздником необходимо почувствовать себя невероятно легкой и женственной. Это можно сделать в танцевальной студии балета и растяжки LEVITA. Занятия, как у настоящих балерин, проходят у станка под классическую музыку.

«Я думаю, что здесь основное — это все-таки работа на здоровье и на удовольствие. В отличие от, например, классических штанг, тяжести, здесь все-таки все на проработку женственности, уверенности в себе», — рассказала преподаватель студии Полина Корнейкова.

После изнурительных тренировок ученицы показывают мастерство зрителям, выступая на отчетных концертах международной студии.

На конюшне в поселке Поварево можно заняться ипповенцией. Это новое направление психологии, когда удается полностью отключиться от суеты и начать взаимодействовать с животными. Общение с лошадьми стоит от тысячи рублей.

Также можно заняться верховой ездой. Она поможет разгрузить голову и держать себя в хорошей физической форме. Для любителей эстетики предусмотрели фотосессия с костюмами разных эпох, с борзыми, лошадьми и фотографом. Снимки обойдутся в сумму от пяти тысяч рублей.

После верховой прогулки женщины могут расслабиться за чашкой чая и самоваром в уютном кафе.

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