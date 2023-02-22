Подмосковье 22 февраля 2023, 13:07 Конференцию о мерах поддержки бизнеса провели в Домодедове

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Конференция для предпринимателей прошла в Домодедове. Участникам рассказали о том, где найти информацию о мерах поддержки, и кто может на них рассчитывать.

Управляющий владелец группы компаний «Ваш Бухгалтер», основатель «Лиги защиты бизнеса» Ирина Смирнова рассказала, что большинство информации о мерах поддержки предприниматели могут найти на инвестпортале Подмосковья и на сайте МСП.рф. Задать вопросы предприниматели также могут в офисе «Мой бизнес» в Домодедове.

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Меры поддержки могут быть финансовыми и имущественными. Информация об объектах, которые могут получить предприниматели, размещена на сайте администрации округа. Сейчас в регионе разрабатывают программу, по которой бизнесмены смогут получить помещения в аренду за рубль, рассказала начальник отдела инвестиций и предпринимательства комитета по экономике администрации округа Ирина Монахова.

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«С прошлого года для поддержки импортозамещения в Московской области начала работать программа по аренде земли за рубль. Домодедовские предприятия подают заявки, уже в процессе реализации четыре таких договора», — добавила она.

Предприниматели отметили важность полученной информации — о многих мерах поддержки они ранее не знали.

Ранее губернатор Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в Подмосковье. В регионе успешно внедрили новую систему «ЦУР Бизнес», помогающую оперативно отрабатывать заявки по всем каналам связи.

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