Подмосковье 20 ноября 2023, 12:15 Конференцию о безопасности детей на дорогах проведут для родителей школьников в Подмосковье Unsplash

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Прямой эфир по вопросам безопасности детей на дорогах проведут для родителей школьников в Подмосковье. Конференция состоится 29 ноября в 10:00.

Прямой эфир проведет заместитель директора областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Павел Пономарев. Участники смогут обсудить волнующие вопросы, связанные с безопасностью детей.

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Чтобы задать вопрос, необходимо перейти по ссылке и выбрать тему «Безопасность детей на дороге». Трансляция будет доступна по ссылке.

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