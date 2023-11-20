20 ноября 2023, 12:15
Конференцию о безопасности детей на дорогах проведут для родителей школьников в Подмосковье
Прямой эфир по вопросам безопасности детей на дорогах проведут для родителей школьников в Подмосковье. Конференция состоится 29 ноября в 10:00.
Прямой эфир проведет заместитель директора областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Павел Пономарев. Участники смогут обсудить волнующие вопросы, связанные с безопасностью детей.
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Чтобы задать вопрос, необходимо перейти по ссылке и выбрать тему «Безопасность детей на дороге». Трансляция будет доступна по ссылке.
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