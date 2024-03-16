Подмосковье 16 марта 2024, 20:46 Конференцию «Наше Отечество — наши традиции» для молодежи провели в Красногорске Автор фото - Александра Степанова

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Мероприятие, которое ежегодно проводит Министерство информационных и социальных коммуникаций Подмосковья (МИСК), приурочено ко Дню православной молодежи Московской области. В этом году оно прошло в Никольском соборе и собрало порядка 170 участников.

В начале конференции состоялась праздничная литургия, которую возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Он подчеркнул важность духовно-нравственных ценностей, отметив президентский указ об их сохранении, который был подписан несколько лет назад.

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«Хочется пожелать, чтобы совместная работа, совместная молитва всех нас сближала, укрепляла и помогала. Сердечная благодарность организаторам нашей конференции, губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, который принимал активное участие в создании Никольского храма, где мы все сегодня находимся, вникал в каждую деталь», — указал митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе также выразила признательность за поддержку и создание теплой атмосферы, призвав участников события проявлять любовь и совершать добрые дела.

«Важно, чтобы ребята окунались в эту атмосферу, знали, что мы всегда рядом, поддерживаем их и в это сложное время наставляем на правильный путь», — отметила Екатерина Швелидзе.

На мероприятии также присутствовал участник специальной военной операции, который поделился своим опытом.

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