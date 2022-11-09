Подмосковье 09 ноября 2022, 21:30 Конференцию к 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии провели в Подмосковье

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Научно-практическую конференцию «Московия — Волжская Булгария: на перекрестке путей и судеб» провели в Московской области. Мероприятие приурочили к Дню народного единства.

Московская областная научно-практическая конференция «Московия — Волжская Булгария: на перекрестке путей и судеб» прошла при поддержке министерства информационных и социальных коммуникаций региона.

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«Мероприятие обусловлено знаковой датой — 1100-летие официального принятия ислама народами Волжской Булгарии. Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о важных вопросах, которые объединяют всех жителей нашей большой страны, людей самых разных национальностей и вероисповеданий. Большое спасибо коллегам за то, что не просто храните, бережете и развиваете исторические традиции, но и делаете их достоянием всех. Хочу пожелать участникам конференции плодотворной работы, интересного профессионального общения и новых идей», — обратился к участникам конференции вице-губернатор Подмосковья, руководитель администрации губернатора Подмосковья Александр Чупраков.

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В конференции участвовали представители администрации президента РФ, правительств Московской области и Республики Татарстан, духовных управлений мусульман РФ и Подмосковья, местных религиозных объединений мусульман городских округов Подмосковья, а также ученые и общественные деятели, представлявшие христианство и иудаизм.

В рамках конференции прошла выставка, на которой были представлены артефакты древней цивилизации: монеты, оружие, предметы быта и одежда мусульман. Важной частью экспозиции стал древний Коран.

«В России огромное количество людей различных национальностей, вероисповеданий, но все мы должны жить в мире, гармонии и понимании, уважать традиции и обычаи друг друга. Вместе с конференцией мы сегодня открыли выставку, которая иллюстрирует неповторимую культуру, сложившуюся в Поволжье, в междуречье Волги и Камы. Там зарождались основы мировоззрения многих исламских народов, например, татар, башкир и удмуртов. Очень важно знать и помнить свои корни, историю своей страны, чтобы передавать ее будущим поколениям, а вместе с ней и ценности, которыми дорожили наши предки», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Об истории распространения ислама и развитии народов, исповедующих религию, на конференции рассказывали историки, краеведы, археологи и этнографы.

К 1100-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии приурочили множество мероприятий: конкурс чтецов Корана, Всероссийский мусульманский форум, фестивали, различные спортивные состязания и конференции.