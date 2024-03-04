Подмосковье 04 марта 2024, 17:04 Конференция «Женское здоровье» прошла в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Конференция «Женское здоровье» прошла во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах. С лекциями выступили ведущие эксперты в области красоты, психологии и медицины.

Лекторы подробно раскрыли темы, касающиеся женского здоровья, и ответили на все вопросы гостей.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Спикерами конференции были заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Мытищинской больницы Ольга Билявская, психолог Екатерина Зубкова, основатель стоматологии «Эликсклиник» Екатерина Федотова, учредитель и руководитель Семейного центра «Детство» Мария Каныгина, руководитель салона красоты «Амрита» Наталия Колесниченко, ароматерапевт Елена Чурилова и владелица студии мебели «Youstool» Елена Ларкина.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В фойе работал дизайн-маркет «Ежевика». Там можно было приобрести продукцию от мастеров со всего региона.

Подобная конференция уже проводилась в Мытищах в ноябре 2023 года и получила много положительных отзывов. Организаторами мероприятия выступили президент Союза «Содействие женскому предпринимательству» Наталья Муравьева, лидер сообщества Татьяна Яцкова, основатель дизайн-маркета «Сезон ежевики», куратор проекта «Женское движение» местного отделения партии «Единая Россия» Лидия Никогосян.

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