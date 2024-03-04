04 марта 2024, 17:04
Конференция «Женское здоровье» прошла в Мытищах
Конференция «Женское здоровье» прошла во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах. С лекциями выступили ведущие эксперты в области красоты, психологии и медицины.
Лекторы подробно раскрыли темы, касающиеся женского здоровья, и ответили на все вопросы гостей.
Спикерами конференции были заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Мытищинской больницы Ольга Билявская, психолог Екатерина Зубкова, основатель стоматологии «Эликсклиник» Екатерина Федотова, учредитель и руководитель Семейного центра «Детство» Мария Каныгина, руководитель салона красоты «Амрита» Наталия Колесниченко, ароматерапевт Елена Чурилова и владелица студии мебели «Youstool» Елена Ларкина.
В фойе работал дизайн-маркет «Ежевика». Там можно было приобрести продукцию от мастеров со всего региона.
Подобная конференция уже проводилась в Мытищах в ноябре 2023 года и получила много положительных отзывов. Организаторами мероприятия выступили президент Союза «Содействие женскому предпринимательству» Наталья Муравьева, лидер сообщества Татьяна Яцкова, основатель дизайн-маркета «Сезон ежевики», куратор проекта «Женское движение» местного отделения партии «Единая Россия» Лидия Никогосян.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Здравоохранение
Мытищи
Женщины
Реклама
Реклама