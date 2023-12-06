Подмосковье 06 декабря 2023, 19:20 Конференция в рамках Рождественских образовательных чтений состоялась в Мособлдуме Александра Степанова

Читать 360tv в

Конференция на тему «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего» состоялась в Мособлдуме. Спикерами мероприятия выступили депутаты, а также представители Московской митрополии.

Открыл конференцию председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он подчеркнул, что сейчас Россия борется за то, чтобы быть сильной и независимой державой, а также за свободу всего мира.

Реклама

«Именно Россия взяла на себя ответственность за справедливое мироустройство. Это тяжелая ноша. Но с Божьей помощью мы справимся», — указал Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что граждане России должны сделать все, чтобы их дети мечтали о великом и становились учеными писателями и художниками.

«И отсюда следует наша национальная идея — приоритет духовного над материальным, способность оставаться Человеком при любых обстоятельствах», — добавил Игорь Брынцалов.

Александра Степанова Александра Степанова Александра Степанова Александра Степанова Александра Степанова

От имени патриаршего наместника Московской митрополии, митрополита Крутицкого и Коломенского Павла присутствующих поприветствовал епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай. Он подчеркнул, что более тысячи лет именно православная вера формировала отечественную цивилизацию, ее ценности и идеалы. Он также отметил сегодняшнюю роль Московской митрополии для фронта.

«Сегодня каждый день отправляют туда на передовую священнослужителей, которые не просто регулярно ездят туда в командировки, их там по-настоящему ждут. Зачем? Для того чтобы Правду Божью защищать, и с оружием в руках», — подчеркнул епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.

После того, как все выступления завершились, председатель Мособлдумы подвел итоги мероприятия. Он отметил, что все вопросы, которые были затронуты на конференции, необходимо реализовывать.

«И мы всегда помним, что православная вера, наши традиции, ценности, любовь, милосердие, искренность и доброта — ключевые составляющие, благодаря которым мы, как цивилизация выделяемся!» — подытожил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с патриархом Кириллом реставрацию храмов в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».