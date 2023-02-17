Подмосковье 17 февраля 2023, 20:09 Конференция «В науку первые шаги» состоялась в школе № 1 в Котельниках Публичное достояние

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В котельниковской школе № 1 состоялась конференция «В науку первые шаги». Это уже 14-я научно-практическая конференция, которая проходит в городе.

Как отметили организаторы, подобные мероприятия нужны самим детям, которые очень хотят получить оценку своих трудов от экспертов и участников.

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«Я считаю, что не то образование, которое определяется корочкой диплома или аттестата, а образование как создание внутреннего мира, интеллектуальное развитие — это вообще предопределяет дальнейшее развитие не только школы, города, но в целом страны. Поэтому значение развития интеллекта, внимания, умения исследовать — это будущее всего человечества», — сказала замдиректора по учебно-методической работе школы № 1 г. о. Котельники Маргарита Липчанская.

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Торжественное открытие конференции прошло в актовом зале школы, далее участники мероприятия продолжили работу в 12 тематических секциях. Юные исследователи представили 76 проектов на разные темы — от истории до проблем с экологией.

К примеру, одноклассницы Аминат и Елизавета над своим проектом «ГМО в нашей жизни» работали полгода.

«Мы выбрали ГМО, потому что это сейчас одна из самых актуальных тем. И мы хотели помочь людям с выбором продуктов. Мы провели исследование и собрали информацию, известную нам, достоверную. Выявили все плюсы и минусы. И провели анкетирование среди наших одноклассников», — рассказали участницы НПК Аминат Усманова и Елизавета Прохорова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что современную школу с пятью спортивными залами откроют в Люберцах к 1 сентября.

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