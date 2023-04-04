Подмосковье 04 апреля 2023, 17:02 Конференция садоводов прошла в Солнечногорске

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Ежегодная конференция садоводов прошла в Солнечногорске. Специалисты из профильных ведомств ответили на актуальные вопросы дачников.

Больше всего участников конференции интересовала работа «Дачной амнистии», постановка земли и построек на кадастровый учет. Среди актуальных вопросов также — проведение электричества и газа к частным домам, налогообложение садовых и огороднических товариществ.

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«Личный контакт с людьми очень важен. Люди должны почувствовать, что мы знаем их проблематику, мы ею занимаемся. <…> Они обязательно получат ответ на вопрос и получат помощь, если эта помощь — в силах муниципалитета», — отметила заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Ирина Гагарина.

Такие встречи в ближайшие месяцы будут проводиться регулярно, чтобы оперативно и комплексно решать проблемы местных жителей и дачников.

Напомним, в Солнечногорске более 600 СНТ. Округ занимает одно из лидирующих мест в Подмосковье по количеству некоммерческих товариществ.

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