Конференция по восстановительной медицине прошла в Одинцовской больнице

В Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации Одинцовской областной больницы прошла конференция по восстановительной медицине. Врачи и представители Минздрава Подмосковья поговорили об инновационных подходах в лечении, поделились полученным за время пандемии опытом, а также обсудили пути развития системы реабилитации пациентов.

«Ковидные корпуса были закрыты. Очень сообразно то, что здесь на их базе у нас вновь открывается реабилитация. Причем не та реабилитационная программа только здесь будет представлена, к которой мы привыкли, но именно реабилитация больных, которые столкнулись с осложнениями при перенесении этой очень непростой коварной инфекции», — сказал депутат Мособлдумы Андрей Голубев.

После заседания врачи осмотрели реабилитационный центр. Здесь восстанавливаются переболевшие ковидом, инвалиды и пациенты с осложнениями после различных заболеваний. В отделении находятся велотренажеры для разработки суставов, системы распределения нагрузки и другое современное оборудование.

На сегодняшний день в центре находятся шестнадцать пациентов с различными заболеваниями. В учреждении могут проходить реабилитацию не только пациенты из Одинцова, но и из Москвы и других регионов, главное — иметь направление лечащего врача.

Ранее стало известно, что врачи могут получить единоразовую выплату по программе «Приведи друга». Ее инициатором стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.