Конференция по вопросам энергетики и ЖКХ завершилась в Подмосковье | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 11:51 Поделиться Telegram

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Viber Конференция по вопросам энергетики и ЖКХ завершилась в Подмосковье

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Конференция «Энергетическая и коммунальная инфраструктура Подмосковья: достижения, задачи и перспективы» завершилась в Подмосковье. Она прошла в рамках Дня Минстроя России по развитию цифровой трансформации.

В завершение мероприятия участники обсудили вопросы права в сфере энергетики и ЖКХ и подвели итоги работы конференции. Глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин вручил благодарственные письма руководителям теплоэнергетических компаний и поблагодарил гостей за участие.

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«По итогам проведенных совещаний будет составлена резолюция, которая, я уверен, станет руководством по организации работы в сфере энергетики и ЖКХ не только нашего региона, но и всей России», — сообщил он.

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Также на мероприятии открыли выставку производителей и поставщиков IT-решений для сфер энергетики и ЖКХ. Подробнее о конференции можно узнать на официальном сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

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