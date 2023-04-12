Подмосковье 12 апреля 2023, 10:59 Конференция по современным методам диагностики онкологических заболеваний прошла в МОНИКИ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

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Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы лабораторной диагностики» прошла в МОНИКИ для врачей Подмосковья. Мероприятие провели в гибридном формате. Так, принять в нем участие смогло больше врачей, в том числе из отдаленных округов Подмосковья.

Конференцию открыла заведующая кафедрой клинической лабораторной медицины МОНИКИ, заслуженный деятель науки Московской области Светлана Шатохина. На встрече обсудили лабораторные способы контроля иммунизации, современные методы диагностики онкологических заболеваний, импортозамещение реагентов и многое другое.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал медикам 14 автомобилей скорой помощи. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Солнечногорск.

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