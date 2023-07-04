Подмосковье 04 июля 2023, 17:30 Конференция по оказанию медпомощи пациентам с редкими заболеваниями прошла в МОНИКИ Пресс-служба Московской областной Думы

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В МОНИКИ имени Владимирского прошла конференция на тему «Актуальные вопросы организации оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями 2023–2025». В мероприятии приняли участие председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев, депутат Госдумы Александр Румянцев и другие.

На встрече обсудили перспективы развития оказания помощи пациентам с орфанными заболеваниями в Подмосковье, а также методы диагностики и лечения. Отмечается, что сейчас в Центре орфанных заболеваний МОНИКИ организуют внедрение новых эффективных методик обследования, лечения и адаптации пациентов с подобными заболеваниями.

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На конференции сотрудникам института также вручили благодарственные письма.

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