Подмосковье 30 июня 2023, 13:29 Конференция по обучению детей с ОВЗ прошла для педагогов в Подмосковье

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Межрегиональная конференция об обучении детей с ОВЗ состоялась в Подмосковье. В ней приняли участие свыше 100 педагогов.

Как рассказали в Минобразовании, мероприятие прошло на площадке Образовательного центра № 1 в Ивантеевке. В нем участвовали педагоги из Подмосковья и других регионов. Они поделились практиками обучения детей с ОВЗ и инвалидностью и обсудили вопросы инклюзивного образования.

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Среди важных тем, которые были подняты на конференции, были выявление и оказание ранней помощи детям с ОВЗ, организация психолого-педагогического сопровождения и реализация технологии индивидуализации сопровождения обучающихся в специальных классах.

«Также в рамках конференции состоялся мастер-класс по организации внеурочной деятельности и профориентационной работы с обучающимися с расстройством аутистического спектра», — добавили в министерств.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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