Подмосковье 20 декабря 2023, 15:32 Конференция по глобальным проблемам человечества прошла среди школьников в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Городская игра-конференция для школьников прошла в Лобне. На базе школы № 10 учащиеся 7-9 классов обсудили глобальные проблемы человечества.

Школьников разделили на шесть команд. Игра состояла из пяти этапов, на которых проверяли знания по естественно-научной, читательской, математической и финансовой грамотности.

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Так, командам нужно было создать счет за командировку для бухгалтерии, собрать чемодан на конференцию с учетом погоды, поработать над проблемой гибели пчел и объяснить, что хотел сказать художник своим творчеством. Победила команда «Джакарта», вторыми стали ребята из команды «Найроби», а третье место получила команда «Сидней».

Напомним, с начала 2023 года на работу в школы Лобни пришли 18 молодых учителей.

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