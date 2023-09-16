Подмосковье 16 сентября 2023, 21:57 Конференция по беспилотной авиации прошла в Жуковском Дмитрий Павлов

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В Технопарке ЦАГИ в Жуковском состоялась конференция производителей беспилотных авиационных систем «Разумные от народа 3.0». Встречу посетили профильные эксперты, инженеры и ученые.

«Пожалуй, главный „бонус“ от участия в конференции — это возможность „вживую“ обсудить свои проекты, идеи, пути сотрудничества со всеми теми, кто вносит свой вклад в развитие и становление новой отрасли беспилотной авиации в России», — отметила руководитель спецпроектов ГК «Транспорт будущего» Екатерина Евланова.

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Также на встрече наградили участников конкурса авиационного творчества. В этом году в состязании участвовали более 300 студентов и школьников из 24 городов России. После конференции финалисты отправились в RnD-центр «Транспорта будущего», расположенный в Белгородской области

Участники форума сошлись во мнении, что беспилотная авиация является одной из наиболее перспективных и быстрорастущих отраслей в России.

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