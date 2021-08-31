Конференция педагогов прошла в Лосино-Петровском в преддверии Дня знаний

Учителя городского округа Лосино-Петровский собрались на традиционную августовскую конференцию перед новым учебным годом. На повестку дня вынесли вопросы развития муниципальных школ и внедрение новых подходов к ученикам.

Конференции педагогов Лосино-Петровского проводятся каждый год, в конце августа. Перед началом учебного года учителя обсуждают самые актуальные вопросы и проекты, которые предстоит реализовать в течение следующих девяти месяцев.

Как отметила заместитель главы администрации городского округа Марина Полякова, главная задача, которая стоит перед учителями — повысить качество образования.

«Результат работы педагогов, он выражается в результативности знаний учащихся. Как мы придем к итоговой аттестации, как мы будем выглядеть во Всероссийской олимпиаде», — перечислила она.

Сами учителя заявили, что от своих учеников ожидают только хорошего. Летние каникулы придали школьникам сил, чтобы снова взяться за учебу.

«Ожидаю всего хорошего от своих детей, от своих учеников, от своей школы, от своего коллектива. Поэтому настрой замечательный», — заявила учитель технологии школы № 1 Лосино-Петровского Любовь Новикова.

Заместитель директора по воспитательной работе школы № 2 имени Дагаева Надежда Ершова заявила, что начало нового учебного года — это настоящий праздник и для учителей, и для школьников.

«Дети приходят отдохнувшими, мы их встречаем тоже отдохнувшими. Все начинается вроде, как сначала, но с новыми силами, с новым настроением. Конечно, на позитиве. Иначе быть не может», — отметила она.

На конференции педагоги осудили не только улучшения качества образования, но также привлечения учеников к проектам Российского движения школьников и создание кадетского класса в одном из учебных заведений.

Организаторы конференции обратились к педагогам с просьбой использовать накопленные знания и опыт на практике в своей школе или отдельно взятом классе.

«Это очень важно, в первую очередь, пообщаться с учителями. Это те люди, те сотрудники, от которых зависит воспитание ребенка, и от кого зависит будущее нашей страны, округа и муниципалитета. От них очень много зависит», — заявил глава городского округа Лосино-Островский Иван Курданин.

В конце глава муниципалитета поблагодарил педагогов за их тяжелый труд, пожелал успехов, крепкого здоровья. Поздравил с началом учебного года и наградил учителей, которые посвятили работе в школе долгие годы жизни.