Важное 22 ноября 2023, 17:13 «Наша сила — в единстве». Андрей Воробьев обратился к депутатам Подмосковья Андрей Воробьев открыл конференцию отделения «Единой России» в Подмосковье Телеканал «360»

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Конференция Московского областного отделения «Единой России» началась в Красногорске — ее открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Обратившись к депутатам, он подчеркнул, что политический актив всегда задает темп преобразований, и поблагодарил их за результаты.

«Считаю, наша „Единая Россия“ так и называется для того, чтобы напомнить, что в единстве — наша сила», — сказал губернатор.

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По его словам, каждое время приносит свои вызовы. Для того чтобы достигать результатов, депутатскому корпусу необходимо регулярно работать на земле: встречаться с жителями, проверять стройки, проекты, предлагать инициативы.

«Я еще раз хочу поблагодарить вас и за предвыборную кампанию, и за участие, и за то, что с удовольствием держите темп, который позволяет нам фиксировать достижения», — подчеркнул Воробьев.

У партии, по его словам, есть новый список инициатив, которые важны для страны и Подмосковья. Все это требует консолидации, добавил он.

И мы видим, что обратная связь — она бесценна. Я очень надеюсь, что мы и дальше будем от этого не уставать, потому что наивно полагать, что жалоба, проблема может выбить нас из колеи. Андрей Воробьев

Решение сложных проблем, добавил он, наоборот, всегда должно придавать сил.

«Очень надеюсь, что федеральное и региональное собрания, наши муниципальные депутаты будут аргументированно защищать все позиции по тому или иному вопросу: строительство, реновация, ЖКХ, сельское хозяйство — все это требует от нас консолидации», — заключил Андрей Воробьев.

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